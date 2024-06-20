واشنطن تعتبر تسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي "أولوية"

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعطي تسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي، وسترسل الأسلحة التي هناك حاجة ماسة اليها لأوكرانيا قبل دول أخرى قدمت طلبات بذلك.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين يوم الخميس، إن "حكومة الولايات المتحدة اتخذت القرار الصعب ولكن الضروري، بإعادة ترتيب أولويات عمليات التسليم المخطط لها على المدى القريب من المبيعات العسكرية الأجنبية لدول أخرى، وخصوصا صواريخ باتريوت وناسامس ليتم إرسالها إلى أوكرانيا".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تعتزم تأخير توريد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" للمشترين الأجانب حتى تتم تلبية احتياجات أوكرانيا منها.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية أوضحت لتلك الدول التي تتوقع الحصول على أنظمة دفاع جوي أمريكية في المستقبل أنه سيتعين عليها الانتظار، مضيفا أن "كل ما لدينا سيذهب إلى أوكرانيا حتى تتم تلبية احتياجاتها، وبعد ذلك سنفي بالتزاماتنا تجاه الدول الأخرى".

هذا وقد حذرت موسكو باستمرار الدول الغربية من أن تزويد كييف بالأسلحة يجعلها متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، كما أنه لا يسهم في إطلاق مفاوضات ويطيل الأزمة مما يؤدي إلى المزيد من تدمير أوكرانيا.

هذا وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريح يوم الخميس، أن موسكو لا تطلب المساعدة من أحد لإتمام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشددا على أن مقترح روسيا للسلام لن يدوم إلى الأبد وسيتغير وفقا للوضع.

المصدر: وكالات