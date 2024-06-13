بايدن: سنؤخر توريد باتريوت للمشترين الأجانب حتى تلبية احتياجات أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتزم تأخير توريد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" للمشترين الأجانب حتى يتم تلبية احتياجات أوكرانيا منها.

وأوضح بايدن للصحفيين، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بإيطاليا، يوم الخميس، قائلا: "لقد أوضحنا لتلك الدول التي تتوقع الحصول على أنظمة دفاع جوي أمريكية في المستقبل أنه سيتعين عليها الانتظار، كل ما لدينا سيذهب إلى أوكرانيا حتى يتم تلبية احتياجاتها، وبعد ذلك سنفي بالتزاماتنا تجاه الدول الأخرى".

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وأضاف بايدن أن "الولايات المتحدة حصلت بالفعل على التزامات من خمس دول لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي باتريوت".

هذا وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه ليس لدى إدارة واشنطن الآن ما تعلنه بشأن نقل أنظمة باتريوت إضافية لكييف، مضيفا أن بلاده لا تنوي نقلها من بولندا وإضعاف قدرة وارسو الدفاعية.

ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في وقت سابق، تأكيد صحة المعلومات التي تحدثت عن استعداد واشنطن لنقل أنظمة "باتريوت" إضافية إلى أوكرانيا.

ويطالب نظام كييف الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتقديم منظومات باتريوت إضافية لقواته التي تشتكي باستمرار في الفترة الأخيرة من نقص في الذخيرة وخاصة في أنظمة الدفاع الجوي.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن تدمير منظومات باتريوت الموجودة لدى الجيش الأوكراني.

كما حذرت روسيا باستمرار الدول الغربية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة وقالت إن إمدادات الأسلحة لكييف تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.

المصدر: نوفوستي