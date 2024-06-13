برلين تقر بعجزها عن تزويد كييف بأنظمة "باتريوت" إضافية

أقر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بعجز بلاده عن تزويد كييف بأنظمة "باتريوت" إضافية.

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وقال بيستوريوس عند وصوله إلى اجتماع لرؤساء الإدارات العسكرية لدول "الناتو" في بروكسل: "لقد قدمنا بالفعل ثلاثة أنظمة باتريوت، وهذا يعني ربع مخزوناتنا".

وشدد بيستوريوس على أنه "ليست لدينا إمكانية لتقديم أكثر من هذه الأنظمة الثلاثة".

ووفقا له، يجب على الشركاء الآخرين في الحلف توفير هذه الأنظمة لكييف.

وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه وفقا لتوقعات كييف، سيتخذ الشركاء الغربيون قريبا قرارا بشأن نقل "2-3 أنظمة دفاع جوي إضافية".

ويطالب زيلينسكي الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتزويده بمنظومات باتريوت إضافية.

واشتكت كييف باستمرار في الفترة الأخيرة من نقص في الذخيرة وخاصة في أنظمة الدفاع الجوي.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن تدمير منظومات باتريوت.

المصدر: تاس