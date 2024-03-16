لحظة تدمير منظومة "باتريوت" تابعة للقوات الأوكرانية

شاهد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع في مقر مجموعة القوات المشتركة مقاطع مصورة لتدمير منصة إطلاق صواريخ "باتريوت" ومحطة رادار تابعة لها.

وقالت وزارة الدفاع إن هذه هي منظومة "باتريوت" الثالثة التي اكتشفت ودمرت من قبل الجيش الروسي.

كما عرضت الوزارة لقطات لتدمير مدفع هاوتزر PzH 2000 ذاتي الدفع عيار 155 ملم ألماني الصنع بواسطة مسيرة "لانسيت"، ومقاطع لاستهداف بنية تحتية نشرت فيها راجمة صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع وما يصل إلى 300 مقاتل من كتيبة "كراكن".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية