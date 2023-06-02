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زيلينسكي: لا نستطيع الحصول على ما يكفي من أنظمة "باتريوت" وصواريخها

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زيلينسكي: لا نستطيع الحصول على ما يكفي من أنظمة
AP Carl Court, Pool via AP
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اشتكى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن بلاده لا تستطيع الحصول على العدد الكافي من أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي وصواريخها.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في أعقاب لقائه برئيس إستونيا، آلار كاريس، في كييف، يوم الجمعة: "نحن نرى العدد من أنظمة "باتريوت" الذي ستكون الأمور صعبة بدونه. ومهمتنا ليست إصابة 70 أو 75% من الأهداف، بل 100%".

وتابع: "هذا هدف طموح، لكنه صعب جدا، لأن هناك طابورا للحصول على أنظمة "باتريوت" والصواريخ لها. وهناك نقص كبير فيها".

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وأضاف أن التحالف الأوروبي لتزويد كييف بأنظمة "باتريوت" لا يزال في المرحلة الأولية من تشكيله.

وكان الرئيس الأوكراني يدعو لتشكيل مثل هذا التحالف خلال قمة الجمعية السياسية الأوروبية يوم 1 يونيو.

وأكد أنه "كانت لدينا مباحثات هامة جدا بهذا الصدد مع ألمانيا والدنمارك وهولندا، وتحدثنا مع قادة الاتحاد الأوروبي أيضا".

يذكر أن أوكرانيا حصلت حتى الآن على بطاريتين من أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، قدمتهما الولايات المتحدة وألمانيا.

المصدر: تاس

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