قال زعيم النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي خلال زيارة لقوات الدفاع الجوي الألمانية، إنه يتوقع قرارات إيجابية من الدول الأوروبية في المستقبل القريب في ما يتعلق بمنحه أنظمة دفاع جوي.

وأضاف زيلينسكي خلال زيارة للمجموعة الصاروخية - 21 لقوات الدفاع الجوي الألمانية، مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: "نحن نعمل مع الولايات المتحدة وشركاء أوروبيين آخرين، لا أريد أن أقول مع من ومن أوروبا، نتوقع نتيجة إيجابية في المستقبل القريب في ما يتعلق بنظامين أو ثلاثة أنظمة دفاع جوي".

وفي خطوة اعتبرتها روسيا تصعيدية سمحت برلين في وقت ما لكييف بضرب أهداف في الأراضي الروسية باستخدام أسلحة ألمانية.

وحذرت روسيا باستمرار الدول الغربية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة وقالت إن إمدادات الأسلحة لكييف تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.

واعتبر الكرملين أن تزويد كييف بالأسلحة يطيل أمد الصراع ويساهم في مزيد تدمير أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي