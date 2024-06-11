رفض المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي يوم الجمعة تأكيد صحة المعلومات التي تحدثت عن الاستعداد لنقل أنظمة إضافية من صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

وقال كيربي ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت أوكرانيا ستتلقى بالفعل منظومات صواريخ باتريوت إضافية في الأيام القليلة المقبلة: "لا، لست مستعدا لتأكيد ذلك".

وفي وقت سابق من نفس اليوم، قال زعيم النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي إنه وفقا لتوقعات كييف، سيتخذ الشركاء الغربيون قريبا قرارا بشأن نقل "2-3 أنظمة دفاع جوي إضافية".

ويطالب زيلينسكي الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتزويده بمنظومات باتريوت إضافية.

واشتكت كييف باستمرار في الفترة ألأخيرة من نقص في الذخيرة وخاصة في أنظمة الدفاع الجوي.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن تدمير منظومات باتريوت.

المصدر: نوفوستي