الدفاع الروسية: بيلاوسوف أبلغ أوستن خلال اتصال بمبادرة أمريكية بخطورة توريد أسلحة إلى كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف أبلغ خلال محادثة هاتفية نظيره الأمريكي لويد أوستن بخطورة تصعيد الوضع في أوكرانيا بسبب تزويد واشنطن نظام كييف بالأسلحة.

وقالت الوزارة في بيان: "في 25 يونيو 2024، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن".

وأضافت أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا.

وأوضحت أن "بيلاوسوف أشار إلى مخاطر حدوث مزيد من التصعيد للوضع (في أوكرانيا) بسبب استمرار إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة الأمريكية".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن أجرى يوم الثلاثاء اتصالا مع نظيره الروسي بشأن الصراع في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن آخر اتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي كان في 15 مارس العام الماضي، وكان سيرغي شويغو آنذاك وزيرا للدفاع.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد يومين من استهداف قوات كييف مدينة سيفاستوبول بصواريخ "ATACMS" الأمريكية، ما تسبب في سقوط قتلى مدنيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسي أن الولايات المتحدة إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها والتي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وأكدت موسكو أن ضلوع واشنطن في الاعتداء على سيفاستوبول واضح ولن نترك هذه الجريمة بلا رد.

المصدر: RT