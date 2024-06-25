البنتاغون يعلن عن إجراء وزيري الدفاع الروسي والأمريكي اتصالا هاتفيا حول أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البينتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى يوم الثلاثاء اتصالا مع نظيره الروسي أندريه بيلاوسوف بشأن الصراع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن "الوزير أوستن تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، وشدد الوزير خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال (العسكرية) على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا".

وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن آخر اتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي كان في 15 مارس العام الماضي، وكان سيرغي شويغو آنذاك وزيرا للدفاع.

هذا وقد اتهمت وزارة الدفاع الروسية، الولايات المتحدة بالتورط في الهجوم الذي نفذته قوات كييف يوم الأحد ضد مدينة سيفاستوبول بجمهورية شبه جزرة القرم الروسية.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها والتي تم تنفيذها باستخدام صواريخ "ATACMS " االأمريكية المزودة بذخيرة عنقودية.

وشدد وزارة الدفاع على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى بدون رد.

وفي وقت لاحق قال المتحدث باسم البنتاغون تعليقا على التصريحات الروسية بشأن الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول، إن السلطات الأمريكية لا تريد مقتل مدنيين وستناقش هذه القضية مع كييف.

RT + وكالات