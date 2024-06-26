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مسيّرة روسية تنصب علم سلاح المظليين في قرية محررة في دونيتسك ( فيديو)

أخبار روسيا

مسيّرة روسية تنصب علم سلاح المظليين في قرية محررة في دونيتسك ( فيديو)
drive2.ru
علم سلاح المظليين الروس
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أجبر المظليون الروس من فرقة المظليين الـ106 العدو على الانسحاب من قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونشر الجنود الروس مقطع فيديو أظهر مروحية مسيرة رباعية المراوح تحلّق في أجواء القرية لتضع علم سلاح المظليين على أنبوب المرجل، بصفته أعلى منشأة في القرية.

وقال أحد المظليين في الفرقة الـ106 إن مشغلي الطائرات المسيرة من السرية الثانية في الفوج الـ119 هم الذين نفذوا تلك العملية المعقدة تقنيا والمهمة من ناحية رفع معنويات القوات الصديقة.

وقال إن تقدم القوات الروسية في المنطقة مستمر، ما سيؤدي قريبا إلى تحرير قرية رازدولوفكا كاملة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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