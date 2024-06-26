مكتب زيلينسكي يرفض خطة مستشاري ترامب للسلام

رفض ميخائيل بودولياك مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي خطة مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتجميد النزاع مع روسيا وبدء المفاوضات معها.

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وكتبت وكالة "رويترز": "قال بودولياك أن تجميد النزاع المستمر منذ 28 شهرا اعتمادا على خط التماس القائم سيكون أمرا غريبا".

وأعد مستشارو ترامب خطة تقضي بوقف الدعم العسكري لأوكرانيا في حال جلوسها إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.

ومؤخرا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حزمة من الشروط لبدء المفاوضات مع أوكرانيا تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وإعلان كييف الحياد وعدم الانضمام إلى حلف "الناتو"، ونزع سلاحها وتعهدها بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

المصدر: نوفوستي