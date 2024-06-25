وسائل إعلام: مستشارو ترامب بصدد دفع كييف للتفاوض مع موسكو إن فاز بالانتخابات

قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن مستشاري الرئيس السابق دونالد ترامب وضعوا خطة تقضي في حال فوزه بدفع أوكرانيا للمفاوضات مع روسيا تحت طائلة وقف المساعدات.

وقال وكالة "رويترز": "قدم اثنان من المستشارين الرئيسيين لدونالد ترامب خطة لإنهاء النزاع في أوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية تتضمن إخطار أوكرانيا بأنها ستتلقى المزيد من الأسلحة الأمريكية إن دخلت في مفاوضات السلام".

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وقال مستشارا ترامب كيت كيلوغ وفريد ​​فليتز، رئيسا الأركان السابقين لمجلس الأمن القومي التابع لترامب خلال رئاسته 2017-2021، لـ"رويترز" إن وقف إطلاق النار سيعتمد على الميدان.

ولفتا إلى أن ترامب أبدى موقفا إيجابيا من هذه الخطة لكنه لم يؤكد موافقته الكاملة عليها بعد.

ونقلت الوكالة عن كيلووغ: "نقول للأوكرانيين: يجب أن تجلسوا إلى طاولة المفاوضات، وإذا لم تفعلوا سينضب الدعم الأمريكي".

وفي وقت سابق صرح فلاديمير زيلينسكي بأنه يخشى أن يوافق ترامب على إنهاء الحرب على حساب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي