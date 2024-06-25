الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من مدافع "مالفا" ذاتية الحركة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها سلّمت الجيش الروسي دفعة من مدافع "مالفا" الجديدة ذاتية الحركة.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمؤسسة:"زودت روستيخ وحدات الجيش الروسي بدفعة جديدة من مدافع مالفا ذاتية الحركة من عيار 152 ملم، هذه المدافع المحمولة على عربات مدولبة أكثر قدرة على المناورة من المدافع المحمولة على العربات المجنزرة، وقدراتها القتالية أكبر وكلفة تشغيلها وصيانتها أرخص، تم تصميم هذه المدافع للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف المعادية مثل مراكز القيادة والهياكل الدفاعية، وبطاريات المدفعية والصواريخ، وأنظمة الدفاع الجوي، والآليات العسكرية والمدرعات".

وأشارت "روستيخ"إلى أن مدافع "مالفا" الجديدة تم تركيبها على هياكل مركبات BAZ التي حصلت على نظام دفع 8х8، وزوّدت هذه المركبات بأنظمة دفع تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة بسهولة، وحصلت على محركات ديزل تمكنها من الحركة بسرعة تصل إلى 80 كلم/سا على الطرق المعبدة، ويمكنها قطع 1000 كلم في كلم في كل مهمة دون الحاجة للتزود بالوقود.

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حول الموضوع قال بيكخان أوزدويف، المدير الصناعي لقسم إنتاج الأسلحة والذخائر في المؤسسة:"مدافع مالفا الجديدة هي سلاح قوي ويمكنها استخدام قذائف شديدة الانفجار لتدمير أي نوع من الأهداف تقريبا، وبفضل منصاتها المدولبة يمكنها الالتفاف والمناورة بسرعة لتجنب النيران المعادية، ويمكنها إطلاق القذائف بسرعات ومسارات مختلفة".

المصدر: روستيخ