"روستيخ" تطلق نسخا مطوّرة من روبوتات MGR-4 لإزالة الألغام

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها طوّرت نسخا جديدة من روبوتات MGR-4 المخصصة لإزالة الألغام.

حول الموضوع قال نائب المدير العام لقسم المنتجات المدنية في شركة "المجمعات التقنية الدقيقة" التابعة لـ"روستيخ"، ألكسندر ديرنوفوي:"انتهى الخبراء في شركتنا من تطوير وتعديل روبوت MGR-4 المخصص لإزالة الألغام، وبات الروبوت قادرا على العمل في ظل ظروف الاتصالات الراديوية الصعبة".

وأضاف:"أثناء الاختبارات في منطقة دونباس تعرض الروبوت لبعض الانقطاعات في الاتصال بسبب معدات الحرب الإلكترونية، لذا قام المصممون بإدخال تعديلات وتحسينات عليه، وتم اختباره من جديد في فبراير الماضي دون أي إخفاقات".

وأشار ديرنوفوي إلى أن النسخ المطوّرة من الروبوت يمكنها العمل في ظل ظروف التشويش اللاسلكي وفي المناطق الصعبة، وتم تزويدها بقنوات اتصال احتياطية لضمان الاستقرار في الاتصال بينها وبين المشغل، كما حصلت هذه الروبوتات على محركات هيدروليكية جديدة تزيد من قدراتها على الحركة في المناطق الوعرة.

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وتجدر الإشارة إلى أن روبوتات MGR-4 تعتبر نسخا مطورة عن روبوتات Ant-1000 المتعددة المهام التي تنتجها "روستيخ"، وجهزت بمعدات خاصة لإزالة وتدمير الألغام المضادة للأفراد والرؤوس الحربية للذخائر العنقودية وبعض أنواع المقذوفات.

المصدر: روسيسكيا غازيتا