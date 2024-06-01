"روستيخ" تطور روبوتا جديدا لمكافحة الحرائق

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير روبوت جديد، يستخدم في عمليات مكافحة الحرائق.

جاء في بيان صادر عن المؤسسة:"تمكن الخبراء في مؤسستنا من تطوير روبوت جديد سيستخدم في عمليات مكافحة وإطفاء الحرائق، روبوت Ant-1000PM محمول على منصة مدولبة، ويمكن التحكم به عن بعد على مسافة تصل إلى 1000 متر".

وأشار البيان إلى أن الروبوت الجديد حصل على كاميرات وأجهزة استشعار خاصة لمراقبة الحريق، كما جهّز بمعدات لرش المياه والرغوة المخصصة لعمليات الإطفاء، وزوّد بأذرع يمكن استعمالها لإزالة الحطام الناجم عن الحرائق.

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وتبعا للخبراء في "روستيخ" فإن الروبوت الجديد جهّز بذراع متحركة خاصة تسمح له بالوصول إلى النار على مسافة 60 مترا، ويمكن استعماله في مناطق الحرائق الخطرة، مثل المباني المشتعلة المعرضة للانهيار.

ومن جهته قال كيريل فوديمان، مدير مصنع "KEMZ" الروسي الذي يساهم في إنتاج الروبوت الجديد:"استخدمنا تقنيات مجربة في تطوير هذا الروبوت، ما يمكننا من إنتاجه بسعر تنافسي".

المصدر: روستيخ