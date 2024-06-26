 
مباشر

مستشار سابق للبنتاغون: محاولات واشنطن العقيمة لعزل روسيا عبر العقوبات انقلبت عليها

أخبار العالم

مستشار سابق للبنتاغون: محاولات واشنطن العقيمة لعزل روسيا عبر العقوبات انقلبت عليها
AP
مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xt2f

أكد مستشار البتناغون السابق دوغلاس ماكغريغور أن محاولات واشنطن العقيمة لعزل روسيا انقلبت عليها، مشيرا إلى اصطفاف الدول النامية مع موسكو وبكين بدلا من السير مع قطيع العقوبات.

إقرأ المزيد
فيدان يؤكد رغبة تركيا بالانضمام إلى
فيدان يؤكد رغبة تركيا بالانضمام إلى "بريكس"

وكتب ماكغريغور على منصة "إكس": "أدت المحاولة الأمريكية العقيمة لعزل روسيا إلى عزل واشنطن وليس موسكو... تعزز الدول النامية للجنوب العالمي علاقاتها الاقتصادية مع موسكو وبكين بدلا من الالتحاق بقطيع العقوبات. من المرجح الآن أن تنضم تركيا وهي حليفتنا السابقة في حلف "الناتو" إلى مجموعة "بريكس".

ودعا النخب الأمريكية للاستيقاظ ورؤية عزلة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نية بلاده الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال بعد مشاركته في اجتماع "بريكس زائد" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية إن بلاده تدرك أهمية هذه المجموعة على الحلبة الدولية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا