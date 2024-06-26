مستشار سابق للبنتاغون: محاولات واشنطن العقيمة لعزل روسيا عبر العقوبات انقلبت عليها

أكد مستشار البتناغون السابق دوغلاس ماكغريغور أن محاولات واشنطن العقيمة لعزل روسيا انقلبت عليها، مشيرا إلى اصطفاف الدول النامية مع موسكو وبكين بدلا من السير مع قطيع العقوبات.

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وكتب ماكغريغور على منصة "إكس": "أدت المحاولة الأمريكية العقيمة لعزل روسيا إلى عزل واشنطن وليس موسكو... تعزز الدول النامية للجنوب العالمي علاقاتها الاقتصادية مع موسكو وبكين بدلا من الالتحاق بقطيع العقوبات. من المرجح الآن أن تنضم تركيا وهي حليفتنا السابقة في حلف "الناتو" إلى مجموعة "بريكس".

America's futile attempt to isolate Russia has isolated Washington, not Moscow.



DC needs to wake up!



Rather than joining the sanctions bandwagon, the rising powers of the Global South—India, Brazil, Mexico, South Africa, the Gulf States—are all deepening economic ties with… — Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) June 26, 2024

ودعا النخب الأمريكية للاستيقاظ ورؤية عزلة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نية بلاده الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال بعد مشاركته في اجتماع "بريكس زائد" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية إن بلاده تدرك أهمية هذه المجموعة على الحلبة الدولية.

المصدر: نوفوستي