فيدان يؤكد رغبة تركيا بالانضمام إلى "بريكس"

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يقوم بزيارة للصين، إن بلاده ترغب بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وأشار الوزير التركي في حديث نقلته صحيفة South China Morning Post، إلى أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

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وأضاف فيدان: "طبعا نود الحصول على عضوية مجموعة بريكس. دعونا نرى ما يمكننا تحقيقه هذا العام".

وذكرت الصحيفة الصينية أن فيدان قال أيضا خلال حدث في بكين إنه يتوقع حضور اجتماع وزراء "بريكس" في روسيا.

وتتوقع الصحيفة، أن تكون إمكانية انضمام تركيا، وهي من أعضاء الناتو، إلى "بريكس"، أحد المواضيع المدرجة على جدول الأعمال اجتماع وزراء دول المجموعة.

ومنذ مطلع العام الجاري انضمت إلى "بريكس" مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، وذلك بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

المصدر: تاس