أقر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للمخادعين "فوفان وليكسوس" إنه لن تكون هناك دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو" خلال قمة الحلف المقبلة في واشنطن.

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جاء ذلك في محادثة مع المخادعين فوفان (فلاديمير كوزنيتسوف) وليكسوس (أليكسي ستولياروف)، اللذين خدعاه بأنهما الرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو، حيث تابع: "لن تكون هناك دعوة، لأن الولايات المتحدة لن تدعم مثل هذه الدعوة، وهو ما قلته للرئيس زيلينسكي: دعنا نحاول أن نقول الكلمات الأكثر دقة حول دعم (الناتو) لأوكرانيا. ولا ينبغي أن يكون هناك جدل بين الحلف وأوكرانيا قبل القمة".

مع ذلك، أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه "يؤيد عضوية كييف المحتملة في الحلف". وأكد على أن الحلف هذه المرة لن يلبي هذه الدعوة، لكنه يظن أنه من المهم عدم الجدال بهذا الشأن.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين قد قال الاثنين الماضي إن الولايات المتحدة تتوقع أن تسفر قمة "الناتو" المقبلة في واشنطن يوليو المقبل عن قرار إيجابي بشأن عضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الوضوح فيما يتعلق بآفاق أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي "سيسمح بوضع جسر واضح للانضمام إلى حلف (الناتو)، وهو ما يعني، ضمن أمور أخرى، التزام كييف بتنفيذ عدد من الإصلاحات الضرورية".

وكتب الصحفي في مجلة National Interest الأمريكية ستافروس أتلاماز أوغلو أنه من غير المرجح للغاية أن تتلقى أوكرانيا دعوة للانضمام إلى "الناتو" في قمة الحلف المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد قمة "الناتو" في واشنطن من 9-11 يوليو المقبل.

المصدر: RT