ترامب: بايدن غير محق في حديثه عن مستقبل أوكرانيا في "الناتو"

صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي للحزب الجمهوري دونالد ترامب بأن خلفه جو بايدن غير محق في حديثه عن أن مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج All In podcast: "بايدن يقول كل شيء بشكل خاطئ، ومن أخطائه أنه قال إن أوكرانيا ستكون في الناتو.. إنه يقول عكس ما يجب أن يقال في رأيي".

ووفقا له، فإن مخاوف روسيا في سياق الانتشار المحتمل لقوات الحلف بالقرب من الحدود مفهومة، وقال: "لو كنت مكان روسيا فلن تكون سعيدا، ولن يكون هذا موضوعا للتفاوض أبدا".

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي المنتهية ولايته ينس ستولتنبرغ، بأن عضوية أوكرانيا في الحلف لا تحظى بإجماع أعضاء "الناتو" مشيرا إلى أن ذلك القرار يحتاج لموافقة كل دول الحلف لا أغلبيتها.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو، جوليان سميث، قد أعلنت أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها.

ومن جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" لن يحدث أبدا، وتابع: "آمل أن يفهم السيد ستولتنبرغ ذلك".

وأكد ريابكوف على أنه إذا كان أعضاء حلف "الناتو" مستعدين "لمواصلة الارتطام بالجاروف الذي يضغطون عليه كل مرة، ولم يعلمهم التاريخ شيئا، فسوف يتعرضون لمزيد من الصدمات وتتفاقم كدماتهم.

المصدر: RT