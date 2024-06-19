ريابكوف: أوكرانيا لن تنضم إلى "الناتو" و"آمل أن يفهم السيد ستولتنبرغ ذلك"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" لن يحدث أبدا، وتابع: "آمل أن يفهم السيد ستولتنبرغ ذلك".

جاء ذلك في حوار لريابكوف مع وكالة "تاس"، حيث تابع أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ يقول إنه لكي تنضم أوكرانيا إلى الحلف فإنها "تحتاج أولا إلى هزيمة روسيا". ورد نائب الوزير الروسي: "إذن فهذا لن يحدث أبدا، وآمل أن يفهم السيد ستولتنبرغ ذلك".

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وقال: "هو يعرف أفضل مني كيف تم الإعداد للقرار سيء السمعة الذي اتخذ عام 2008، عندما كتب زعماء الحلف على أعلى مستوى أن أوكرانيا سوف تصبح عضوا في الحلف، وكان هذا هو السبب وراء معظم الأزمات التي نشهدها اليوم".

وأكد ريابكوف على أنه إذا كان أعضاء حلف "الناتو" مستعدين "لمواصلة الارتطام بالجاروف الذي يضغطون عليه كل مرة، ولم يعلمهم التاريخ شيئا، فسوف يتعرضون لمزيد من الصدمات وتتفاقم كدماتهم.

وحول مؤتمر "السلام" المزعوم في سويسرا قال ريابكوف: "التجمع في سويسرا كان لالتقاط صور عائلية. كان من المهم الاصطفاف على المنصة والتقاط الصور، لكن الأمر اتضح أنه كان سيئا لأن التكوين كان محدودا من حيث العدد، ولم يكن على مستوى توقعات المنظمين والأمريكيين الذين يقفون خلفهم".

وشدد ريابكوف على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض الأمر بشكل شامل، ووضع خارطة الطريق لما يجب القيام به وكيفية ذلك، وكل ذلك "مطروح على الطاولة. فليقرأوا هذه المقترحات، ويفهموا منطقها، ثم يتفاعلوا".

المصدر: تاس