روسيا تحوّل صاروخ "توبول – إم" الاستراتيجي إلى صاروخ فضائي مدني

شكّل صاروخ "توبول - إم" الباليستي العابر للقارات الذي حل محله في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية صاروخ "يارس"، أساسا لصاروخ "ستارت – 1 إم" الفضائي المدني.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن تطوير الصاروخ الجديد لا يتطلب إدخال تعديلات جذرية في تصميم صاروخ "توبول – إم".

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فيما قال مصدر في القطاع الفضائي الروسي إنه يفترض أن يطلق الصاروخ الفضائي، شأنه شأن "توبول – إم"، من منصة ذاتية الدفع، وأضاف أنه يتوقع أن يكون الصاروخ الفضائي الجديد قادرا على إيصال حتى 500 كيلوغرام من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض المنخفض. وأوضح أن الصاروخ الجديد يتوقع أن يطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي.

يذكر أن صاروخ "ستارت" تم تطويره أيضا على أساس صاروخ "توبول" الباليستي العابر للقارات. وكان "ستارت" وقتها مخصصا لإطلاق الأجهزة الفضائية الصغيرة الحجم على مدار الأرض المنخفض. وقد أطلقت في الفترة ما بين عام 1993 وعام 2006 سبعة صواريخ من طراز "ستارت".

جدير بالذكر أن صاروخ "توبول" الباليستي العابر للقارات بدأ خدمته في قوات الصواريخ الاستراتيجية السوفيتية عام 1983. وحل محله في الوقت الراهن صاروخ "يارس" العابر للقارات بمواصفات تقنية أعلى من ناحية الدقة ومدى العمل.

المصدر: تاس