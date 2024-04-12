الدفاع الروسية تعلن تنفيذ تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي أجرى تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منظومة صواريخ أرضية متنقلة من ميدان الاختبار "كابوستين يار".

وقالت الوزارة في بيان: "في 12 أبريل 2024، أطلق طاقم قتالي من قوات الصواريخ الاستراتيجية بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات عائداً لنظام صاروخي أرضي متنقل، من ميدان كابوستين يار المركزي الرابع التابع للدولة في منطقة أستراخان".

وأكدت الدفاع الروسية أنه "تم، كما هو محدد، تنفيذ جميع مهام الإطلاق بالكامل، وتؤكد النتائج الموثوقية العالية للسلاح، وأنه يضمن الأمن الاستراتيجي للبلاد".

وتم تنفيذ هذا الإطلاق كجزء من الاختبارات الحكومية لأنظمة الصواريخ المتقدمة، وكذلك تأكيد استقرار الصواريخ في الخدمة.

وكانت قد أعلنت القوات الاستراتيجية النووية الروسية في مطلع مارس الماضي تنفيذها إطلاقا تدريبيا ناجحا لصاروخ "يارس" العابر للقارات والعامل بالوقود الصلب من مطار بليسِتسك الفضائي في شمال غربي روسيا إلى أقصى شرقها.

وأشارت الوزارة إلى أن الإطلاق تم من منصة متحركة، مشيدة بأداء الطواقم الصاروخية المؤهلة التي أنجزت هذه المهمة التدريبية بنجاح.

و"يارس" صاروخ استراتيجي باليستي عابر للقارات، عياره 1.86 متر، وطوله 17.8 متراً، ووزنه عند الإطلاق 46 طنا، ووزن رؤوسه القتالية 1250 كيلوغراما.

وتعمل محركات صاروخ "يارس" بالوقود الصلب ويمكن أن يطلَق الصاروخ إلى مدى 10 آلاف كيلومتر.

المصدر: RT