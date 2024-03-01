القوات الاستراتيجية الروسية تعلن عن إطلاق تدريبي ناجح لصاروخ "يارس" النووي العابر للقارات

أعلنت القوات الاستراتيجية النووية الروسية تنفيذها إطلاقا تدريبيا ناجحا لصاروخ "يارس" العابر للقارات العامل بالوقود الصلب من مطار بليسيتسك الفضائي شمال غربي روسيا إلى أقصى شرقها.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت أطقم القوات الصاروخية في منطقة يوشكار-أوليه إطلاقا تدريبيا قتاليا ناجحا لصاروخ "يارس" البالستي العابر للقارات متعدد الرؤوس".

وأضافت: "الرؤوس الحربية التي حملها الصاروخ أصابت أهدافها المفترضة في ميدان كورا التدريبي في شبه جزيرة كامتشاتكا شمال شرقي روسيا".

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وأوضحت الوزارة أن الهدف من الإطلاق هو التأكد من الخصائص التكتيكية والفنية لهذه المنظومة الصاروخية الحديثة.

وأشارت الوزراة إلى أن الإطلاق تم من منصة متحركة، مشيدة بأداء الطواقم الصاروخية المؤهلة التي أنجزت هذه المهمة التدريبية بنجاح.

يشار إلى أن المسافة بين مطار بليسيتسك الفضائي وشبه جزيرة كامتشاتكا تبلغ 6076 كم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية