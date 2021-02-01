الدفاع الروسية تكشف عن مواصفات جديدة لصاروخ " يارس" الاستراتيجي"

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن بعض المواصفات التكتيكية التقنية لصواريخ "يارس" الروسية الاستراتيجية التي تنتهي عملية تزويد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بها.

وذلك بعد عرض فيلم عسكري تقني سلط الضوء على هذا النوع من الصاروخ في اجتماع المجلس الصناعي العسكري للقوات المسلحة الروسية الذي يترأسه نائب وزير الدفاع الروسي، سيرغي كريفوروتشكو.

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وجاء في الفيلم أن عيار الصاروخ بلغ 1.86 متر، طوله 17.8 متر، وزنه عند الإطلاق 46 طنا، ووزن رؤوسه القتالية 1250 كيلوغراما.

وتعمل محركات صاروخ "يارس" بالوقود الصلب ويمكن أن يطلق الصاروخ إلى مدى 10 آلاف كيلومتر.

وحسب المعلومات غير السرية التي نشرتها وسائل الإعلام فإن صاروخ" يارس" ثلاثي المراحل يزود بـ4 رؤوس منشطرة يوجه كل منها ذاتيا وتبلغ قدرة كل منها 500 كيلوطن.

ويمتلك كل صاروخ من هذا النوع نظاما بمقدوره تغيير المهمة الموكلة إليه سابقا، ما يمكنه من الانطلاق من أي موقع تصل إليه منصة الإطلاق ذاتية الحركة.

وتمتلك قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في الوقت الراهن 150 منصة ثابتة وذاتية حركة لإطلاق صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات، فضلا عن كتيبة من صواريخ "يارس" المضللة.

وقد أعلن قائد فرقة "بارناؤول" للصواريخ الإستراتيجية في اجتماع المجلس العسكري الصناعي أن عملية إعادة تسليح فرقته بصواريخ "يارس" الحديثة تختتم عام 2021.

المصدر: سلاح روسيا