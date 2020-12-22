الدفاع الروسية تكشف عن مواصفات جديدة لصاروخ "أفانغارد" الروسي

نشرت وزارة الدفاع الروسية معلومات جديدة تخص سرعة تحليق مجمع "أفانغارد" الصاروخي الروسي فرط الصوتي.

وجاء في وثيقة "النتائج الأساسية لعمل القوات المسلحة الروسية أعوام 2012 – 2020 " أن "افانغارد" يتسارع حتى سرعة 28 ماخا، ما يعادل 7.5 كيلومتر في الثانية.

وأعادت الوزارة إلى الأذهان أن الماخ هي قيمة تصف سرعة الصوت في بيئة معينة. وتختلف تلك القيمة على ارتفاعات مختلفة فوق سطح الأرض، إذ أن كثافة الهواء بالقرب من سطح الأرض أكبر مما هي عليه على ارتفاع عال. وعلى سبيل المثال فإن ماخا واحدا بالقرب من سطح الأرض يعادل 340 مترا في الثانية.

إقرأ المزيد

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، كان قد أفاد بأن الاختبارات التي أجرتها قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية أكدت أن صاروخ "أفانغارد" قادر على بلوغ سرعة 27 ماخا. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكان قد أعلن في وقت سابق أن سرعة صاروخ "أفانغارد" المزود برأس قتالية فرط صوتية تبلغ 20 ماخا في الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض الجوي.

جدير بالذكر أن أول مجمع "أفانغارد" فرط الصوتي بدأ في مناوباته القتالية نهاية عام 2019. ويتوقع أن تجهز وزارة الدفاع نهاية العام الجاري موقعين آخرين لإطلاق "أفانغارد".

المصدر: نوفوستي