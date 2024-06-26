"الدوما": مواقف "الناتو" تجاه روسيا لن تتغير بتعين روته

أكد أندريه كارتابولوف رئيس لجنة الدفاع بمجلس "الدوما" الروسي أن سياسة "الناتو" تجاه روسيا لن تتغير بتعيين مارك روته سكرتيرا عاما للحلف، نظرا لدور "الناتو" في خدمة واشنطن.

وأضاف كارتابولوف: "لن يتغير شيء. الحقيقة هي أن الناتو منظمة تم إنشاؤها لخدمة مصالح الولايات المتحدة وأن مسؤولي الناتو موجهون لأمر واحد فقط بث كل ما يقال لهم من واشنطن.. قيادة الناتو ليس لها دور فهي منظمة أمريكية أنشأتها أمريكا من أجل أمريكا. وبالتالي لافرق من يعين في منصب أمينها ستبقى منظمة تناقش مصالح الولايات المتحدة .. وبالتالي لا نتوقع أي تغيير".

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وعين حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته أمينا عاما جديدا للحلف خلفا لينس ستولتنبرغ.

وسيتولى روته مهامه في الأول من أكتوبر نهاية ولاية ينس ستولتنبرغ.

المصدر: نوفوستي