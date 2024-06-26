الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1815 عسكريا أوكرانيّا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1815 عسكريا أوكرانيا وإسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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عززت قوات "الشمال" الروسية مواقعها وبلغت خسائر العدو 300 عسكري وتم تدمير مدافع غربية وآليات ومحطتي رادار AN/TPQ50 و"نوتا".

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت هجومين للعدو وكبدته 400 قتيل ودبابة ومدافع غربية وأسلحة وآليات ومستودعي ذخيرة.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وبلغت خسائر العدو 510 عسكريين ودمرت مدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية و3 مستودعات للذخيرة.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 7 هجمات وكبدت العدو 405 جنود ودبابة ومدرعة "برادلي" أمريكية ومدافع وأسلحة غربية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وتم صد هجومين وبلغت خسائر العدو 140 عسكريا ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر مادية كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 60 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية و3 مستودعات للذخيرة.

إسقاط 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية.

تدمير 3 منصات لإطلاق صواريخ "هيمارس" وعربة تلقيمها والقضاء على مجموعة من الخبراء الأجانب المشرفين عليها.

تدمير مركز لتجميع المسيرات.

إسقاط 76 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية