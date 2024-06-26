سياسي فرنسي: رد روسيا على حظر RT وغيرها في الاتحاد الأوروبي مفحم ولطيف

وصف رئيس حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو رد روسيا وتقييدها 81 وسيلة إعلام أوروبية في روسيا بـ"اللطيف والمفحم من موسكو" في سجال بدأه الجانب الأوروبي.

وكتب فيليبو في حسابه على منصة "إكس": "روسيا تعلن حجب 81 وسيلة إعلام أوروبية، بما في ذلك عدد غير قليل من وسائل الإعلام الفرنسية (وكالة فرانس برس، راديو فرنسا، وغيرها) على أراضيها: "إنها صرخات تكسير العظم!".

La #Russie annonce bloquer 81 médias européens, dont pas mal de médias français (AFP, Radio France, etc.) sur son territoire : cris d’orfraie ici !

(cf : https://t.co/aVpSKYqxPN)



Or : c’est juste la réponse du berger à la bergère ! Qui s’est empressé, en toute illégalité,… pic.twitter.com/JCesgOuh2b — Florian Philippot (@f_philippot) June 25, 2024

وأضاف: "ولكن: ما هو إلا رد لطيف ومفحم (جواب الراعي على الراعية!) من الذي سارع، بشكل غير قانوني تماما، إلى حظر وسائل الإعلام الروسيةRT وغيرها) في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مارس 2022؟) إنه الاتحاد الاوروبي!".

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وقال: "رد فعل روسيا بعد مضي 27 شهرا، كان في الواقع لطيفا للغاية!".

وخلص السياسي الفرنسي إلى أنه "في حال أردنا تهدئة كل هذا، علينا وقف هستيريا الناتو المناهضة لروسيا، وأن نوقف تسليح وتمويل أوكرانيا، ونناقش ونشجع السلام في نهاية المطاف!".

ويوم أمس، أعلنت الخارجية الروسية فرض قيود على بث 81 وسيلة إعلام أوروبية ردا على حظر الاتحاد الأوروبي عمل صحيفتين ووكالة روسية على أراضيه.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تم اتخاذها ردا على حظر الاتحاد الأوروبي وكالة "نوفوستي"، وصحيفتي "إزفيستيا" و"روسيسكايا غازيتا" الروسية.

المصدر: RT