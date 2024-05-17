زاخاروفا: روسيا سترد على الحظر الأوروبي لبث نوفوستي وإزفستيا وروسيسكايا غازيتا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا سترد حتما على حظر الاتحاد الأوروبي لبث نوفوستي وإزفستيا وروسيسكايا غازيتا وموقع صوت أوروبا في دول الاتحاد.

وأضافت زاخاروفا: "يتم حاليا وضع وصياغة التدابير الجوابية على هذا الحظر".

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في وقت سابق، ذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه قرر حظر البث على أراضي الاتحاد لبعض وسائل الإعلام، بما في ذلك نوفوستي وإزفستيا وروسيسكايا غازيتا و Voice of Europe.

وقال بيان صدر عن المجلس: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تعليق البث في الاتحاد الأوروبي لأربع وسائل إعلامية تنشر وتدعم الدعاية والعدوان الروسي على أوكرانيا: صوت أوروبا، ونوفوستي، وإزفستيا وروسيسكايا غازيتا".

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات لن تمنع هذه الوسائل الإعلامية المذكورة وموظفيها، من القيام بأنشطة غير إذاعية في الاتحاد الأوروبي، مثل الدراسات والمقابلات.

في عام 2022، أوقف مجلس الاتحاد الأوروبي، أنشطة "سبوتنيك" وRT France وRT Germany وRT UK وRT English وRT Spanish في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بعد فرض قيود أوروبية على هذه الوسائل الإعلامية.

المصدر: وكالات