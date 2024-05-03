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رابطة الكتاب تعلن عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

الرياضة

رابطة الكتاب تعلن عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
Globallookpress
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اختارت رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا "FWA"، نجم مانشستر سيتي، فيل فودن أفضل لاعب في العام، فيما حصلت لاعبة النادي الدولية الجامايكية خديجة شو على جائزة أفضل لاعبة.

وحصل فودن البالغ من العمر 23 عاما، على 42 بالمئة من الأصوات، متفوقا على منافسيه لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، وزميله في مان سيتي الدولي الإسباني رودري في اقتراع لأعضاء الرابطة البالغ عددهم حوالي 900 عضو.

وانضم فودن إلى قائمة الأسماء الشهيرة بينها ستانلي ماثيوز، وبوبي تشارلتون، وجورج بيست، وكيني دالغليش التي نالت هذه الجائزة.

وبات فودن ثالث لاعب من مانشستر سيتي خلال السنوات الأربع الأخيرة يفوز بأقدم جائزة فردية في كرة القدم، بعد البرتغالي روبن دياش في عام 2021 والنرويجي إيرلينغ هالاند العام الماضي.

وسجل فودن 24 هدفا هذا الموسم، حيث يسعى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى تحقيق الثنائية المحلية: الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال فودن بعد تتويجه: "إن حصولي على لقب أفضل لاعب كرة قدم من رابطة كتاب كرة القدم هو شرف كبير".

وأضاف "أنا سعيد جدا جدا بالحصول على هذه الجائزة، لكن لم يكن بإمكاني تحقيق ذلك دون مساعدة زملائي في الفريق".

المصدر: وكالات

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