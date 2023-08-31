دبلوماسيون أوروبيون يجرون محادثات في الغابون بعد استيلاء الجيش على السلطة

أفادت وسائل إعلام غربية بأن دبلوماسيين أوروبيين أجروا يوم الأربعاء محادثات في عاصمة الغابون ليبرفيل بعد أن استولى الجيش على السلطة في البلاد.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤولين لم تكشف أسماءهم، أن دبلوماسيين أوروبيين أجروا محادثات أمس الأربعاء حول الأزمة السياسية في الغابون، بعد نشر فيديو للرئيس علي بونغو أونديمبا وهو يحث الغرب على المساعدة.

وبحسب الصحيفة قال المسؤولون إن بروكسل لم تتخذ بعد أي قرارات بشأن الإجلاء المحتمل للمواطنين الأوروبيين من الغابون على خلفية الوضع التي تعشيه البلاد.

وأعلن الجيش الغابوني، صباح الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات وحل المؤسسات الحكومية.

وقال رئيس الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما، إن رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا أقيل لكنه سيحتفظ بجميع حقوقه المدنية.

ووفقا للجيش، فإن الرئيس تحت الإقامة الجبرية، كما تم اعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتكابهم الخيانة وجرائم أخرى.

المصدر: وكالات