الغابون.. قائد الحرس الجمهوري يترأس "اللجنة الانتقالية" والرئيس بونغو قيد الإقامة الجبرية

أعلن العسكريون الذين قاموا بانقلاب في الغابون صباح الأربعاء وشكلوا "لجنة الانتقال وإعادة بناء المؤسسات" أنهم عينوا قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغويما رئيسا لهذه الجنة.

وجاء في بلاغ "لجنة الانتقال": "نحيط الرأي العام الوطني والدولي علما بأن الجنرال بريس أوليجي نغويما تم تعيينه رئيسا للجنة الانتقال وإعادة بناء المؤسسات وسيتولى مسؤولية ادارة البلاد".

🚨 #Urgent#Gabon : Le comité pour la transition et la restauration des institutions nomme le général Nguema chef de la garde républicaine, président de la transition. pic.twitter.com/1ok1kXB649 — RT Africonnect (@russiatodayf) August 30, 2023

وأظهرت لقاطات تناقلتها وسائل إعلام حشدا من الجنود وهم يهتفون "أوليغي رئيسا".

Coup d'État au #Gabon : le général Brice Clôtaire #Olingui#Nguema, patron de la garde républicaine, serait le nouvel homme fort du pouvoir confisqué par les Forces de défense et de sécurité, regroupées au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions. pic.twitter.com/JSHcT8D06B — Enjeux africains (@Enjeuxafricains) August 30, 2023

كما أعلن العسكريون في بيان متلفز أن الرئيس علي بونغو أونديمبا وضع "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه وعدد من كبار المسؤولين بتهمة "الخيانة العظمى".

إقرأ المزيد

وذكر البيان أنه "تم توقيف" نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نغولو رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبد الحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديموقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.

وأوضح أنهم أوقفوا خصوصا بتهم "الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة على نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة والتزوير وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات".

وصاح اليوم، فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات عن إعادة انتخاب بونغو رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، أعلنت مجموعة من العسكريين في بيان تلي عبر التلفزيون "إنهاء النظام القائم"، بما في ذلك إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية، إضافة إلى إغلاق الحدود "حتى إشعار آخر".

المصدر: RT + أ ف ب