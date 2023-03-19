آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /19.03.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
أول فيديو للرئيس بوتين وهو يتفقد بنفسه شوارع مدينة ماريوبول المحررة في منطقة دونباس
بوتين يعقد اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا
بوتين يزور لأول مرة المناطق الجديدة التي انضمت لروسيا ويتفقد مدينة ماريوبول المحررة في دونباس