أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني، وإسقاط مروحية من نوع "مي-8" وتدمير مخازن للأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى استهداف معدات عسكرية في مناطق مختلفة.

- في اتجاه كراسنو-ليمان قضت القوات الروسية على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

- في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه بلغت خسائر القوات الأوكراية أكثر من 50 جنديا.

- في اتجاه كوبيانسك تم القضاء على حوالي 50 عسكريا أوكرانيا، كما تم إسقاط مروحية من نوع "مي-8".

- في محور دونيتسك قضت القوات الروسية على أكثر من 80 جنديا أوكرانيا في يوم واحد.

- في منطقة مقاطعة خيرسون دمرت القوات الروسية مستودعين للأسلحة ومعدات عسكرية تابعة للواء الدفاع الإقليمي 122، وتم القضاء على أكثر من 20 جنديا وتدمير مدافع من نوع "غفوزديكا".

إلى ذلك اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 9 صواريخ من نوع "هيمارس" و"أولخا"، وأسقطت 7 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية