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الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

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الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك
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أحبطت القوات الروسية اليوم الأحد محاولتين لنقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية وعطلت عمليات استطلاع أوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

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وقال مصدر عسكري روسي: "خلال النهار، في اتجاه كوبيانسك، أحبطت المجموعة الغربية من القوات الروسية محاولتين للعدو لإجراء استطلاع في منطقة غرينيكوفكا وعمليتي نقل احتياطات من القوات الأوكرانية في منطقة بيرشيترافنيفو (اتجاه كوبيانسك)".

وأضاف المسؤول أن القوات الروسية دمرت أيضا أطقم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "Msta-S" ومدافع "Hyacinth"وثلاث مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية في مناطق غرينيكوفكا وأورليانسكي وأرتيوموفكا.

ووفق لتقارير وزارة الدفاع الروسية، في اتجاه كوبيانسك، تفقد القوات الأوكرانية العشرات من الجنود يوميا فضلا عن تدمير عتادهم وأسلحتهم العسكرية.

المصدر: نوفوستي

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