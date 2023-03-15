القوات الروسية تتقدم في محور كوبيانسك وتسيطر على جزء من المنطقة الصناعية

أعلنت القوات الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الغربية عن مواصلة تقدمها في محور كوبيانسك وسيطرتها على جزء من المنطقة الصناعية .

وقال المتحدث باسم وحدات المنطقة الغربية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، سيرغي زيبينسكي، إن القوات الروسية تمكنت أيضا من القضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.

وأكد المتحدث في بيان صحفي أن "وحدات من جيش السلاح المشترك سيطرت بنهاية اليوم على جزء من المنطقة الصناعية، في اتجاه كوبيانسك، واستولت على ثلاث حظائر".

ووفقا لتقارير صادرة عن وزارة الدفاع الروسية، تفقد القوات الأوكرانية العشرات من الجنود كل يوم في هذا القطاع من الجبهة.

وذكرت وزارة الدفاع أن سلاح الطيران والمدفعية التابعين للمجموعة الغربية، وجها ضربات خلال اليوم الماضي، لوحدات أوكرانية في منطقتي سينكوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركيف، مما أدى إلى القضاء على حوالي 80 جنديا، وتدمير عربات قتال مشاة، و3 مركبات، ومدافع ذاتية الحركة.

المصدر: نوفوستي