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مصدر صحفي: انهيار خط دفاعي مهم لقوات كييف في أرتيوموفسك

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مصدر صحفي: انهيار خط دفاعي مهم لقوات كييف في أرتيوموفسك
Legion-Media Laurel Chor / SOPA Images/Sipa USA
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أفاد مراسل صحيفة "بيلد" يوليان ريوبكيه، بانهيار خط دفاعي مهم للقوات الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وأصبح بإمكان القوات الروسية التوغل في المدينة.

وكتب ريوبكيه على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أن "خطا دفاعيا أوكرانيا آخر في باخموت انهار، ودخلت القوات الروسية المهاجمة الحي الصناعي الشمالي".

وأضاف أن "قوات "فاغنر" موجودة في مصنع "فوستوكماش" الذي التقى فيه زيلينسكي بالقوات الأوكرانية المدافعة عن باخموت في ديسمبر".

وقال الصحفي إن "هذا الخط كان الأمل الأخير لأوكرانيا في شأن بناء جبهة ثابتة داخل المدينة، حيث كان من الممكن التصدي للقوات الروسية عند حاجز طبيعي. والآن هو انهار. وبإمكان الروس الآن التقدم شارعا بعد آخر إلى الغرب من نهر باخموتيفكا".

المصدر: RT

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