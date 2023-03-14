مصدر صحفي: انهيار خط دفاعي مهم لقوات كييف في أرتيوموفسك

أفاد مراسل صحيفة "بيلد" يوليان ريوبكيه، بانهيار خط دفاعي مهم للقوات الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وأصبح بإمكان القوات الروسية التوغل في المدينة.

وكتب ريوبكيه على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أن "خطا دفاعيا أوكرانيا آخر في باخموت انهار، ودخلت القوات الروسية المهاجمة الحي الصناعي الشمالي".

This line was the last hope for Ukraine to build a solid front inside the city, where Russians would be physically held back along a natural and structural barrier.

Now, it's gone. Russians can move forward street by street, West of the Bakhmutivka, from now on. pic.twitter.com/XWrVLuFG55 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) March 14, 2023

وأضاف أن "قوات "فاغنر" موجودة في مصنع "فوستوكماش" الذي التقى فيه زيلينسكي بالقوات الأوكرانية المدافعة عن باخموت في ديسمبر".

وقال الصحفي إن "هذا الخط كان الأمل الأخير لأوكرانيا في شأن بناء جبهة ثابتة داخل المدينة، حيث كان من الممكن التصدي للقوات الروسية عند حاجز طبيعي. والآن هو انهار. وبإمكان الروس الآن التقدم شارعا بعد آخر إلى الغرب من نهر باخموتيفكا".

المصدر: RT