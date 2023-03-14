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قوات "فاغنر" تقتحم مصنع "أزوم" للتعدين في أرتيوموفسك (فيديو)

أخبار العالم

قوات
Gettyimages.ru
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نشرت قوات "فاغنر" الروسية لقطات من مصنع "أزوم" وسط أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تتحصن أعداد كبيرة من قوات كييف داخل المصنع الذي يحتوي على شبكة أنفاق وتحصينات مضادة للضربات النووية.

وسيطرت "فاغنر" في وقت سابق على أحد مباني شركة "فوستوكماش" في المصنع المذكور.

ويعتبر مصنع "أزوم" في أرتيوموفسك لمعالجة المعادن غير الصلبة أحد المصانع الهامة وبني في عام 1954.

ويحتل المصنع مساحة كبيرة في وسط مدينة أرتيوموفسك، وتم تصميمه ليتحمل ضربة نووية ويحتوي على شبكة أنفاق تحت أرضية.

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المصدر: نوفوستي 

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