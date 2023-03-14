زيلينسكي يجتمع مع القيادة العسكرية ويصدر قرارا بشأن أرتيوموفسك

عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعا في مقر القيادة العليا لأوكرانيا، وقرروا الاستمرار في التمسك بأرتيوموفسك (باخموت)، وفقا لما ذكره مكتب زيلينسكي.

وجاء في الرسالة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "بالنظر إلى مسار العملية الدفاعية في اتجاه باخموت، أعرب جميع أعضاء المقر عن موقف مشترك بشأن استمرار حماية مدينة باخموت".

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من جانبه قال قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم أمس الاثنين إن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك "لا يزال صعبا".

وكان المقاتلون من مجموعة "فاغنر" قد أفادوا بأن الجيش الأوكراني قد دمر تقريبا جميع الجسور في ضواحي أرتيوموفسك.

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة. وأرتيوموفسك هي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس. ووفقا لآخر التقارير فقد قامت القوات الروسية بقطع جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة أو سيطرتها على النيران، كما أن عملية السقوط الطينية بدأت تعقد بشكل كبير تسليم الذخيرة لأفراد القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي