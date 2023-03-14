صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية فلاديمير روغوف لوكالة "نوفوستي" بأن السلطات الأوكرانية قد بدأت في نقل الطائرات المقاتلة إلى محور زابوروجيه.

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وتابع روغوف أن نظام زيلينسكي "بدأ في نقل الطيران إلى محور زابوروجيه، فيما يدور الحديث عن مقاتلات ومروحيات سوفيتية تم نقلها بشكل غير رسمي إلى أوكرانيا من قبل دول حلف وارسو السابق، وكذلك تلك التي أخرجها الأمريكيون من أفغانستان".

ووفقا له فإن سلطات منطقة زابوروجيه ترصد بناء مناطق محصنة وتركيز للقوات الأوكرانية بالقرب من حدودها، حيث وصل حجم تلك المجموعة بالفعل إلى 40 ألف شخص. وأوضح روغوف أن كييف تريد الوصول إلى بحر آزوف لقطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، حيث قد يبدأ هجوم القوات المسلحة الأوكرانية عندما تظهر أوراق الشجر، أي في مارس-أبريل، إلى أن المنطقة مستعدة لصد الهجوم.

وقد انضمت منطقة زابوروجيه إلى أراضي روسيا بعد استفتاء جرى في سبتمبر من العام الماضي، فيما لا تعترف كييف بنتائج هذا الاستفتاء، وتستمر في قصف المنطقة، في الوقت الذي تقع فيه أكثر من 70% من أراضي هذه المنطقة تحت السيطرة الروسية، فيما تمسك القوات الأوكرانية بالمركز الإقليمي – مدينة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي