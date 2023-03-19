بوتين يعقد اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا.

وقال الكرملين إن "رئيس الدولة استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين".

كذلك قام الرئيس الروسي بزيارة مدينة ماريوبول في دونباس، وتفقد عددا من مرافق المدينة وتحدث مع السكان المحليين.

وقال المكتب الصحفي للكرملين إن بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول على متن مروحية، ثم قاد سيارة مر بها بعدة مناطق في المدينة، توقف خلالها في حي "نيفسكي" وتحدث مع سكان المدينة.

المصدر: نوفوستي