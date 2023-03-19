بوتين يزور لأول مرة المناطق الجديدة التي انضمت لروسيا ويتفقد مدينة ماريوبول المحررة في دونباس

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة مدينة ماريوبول في دونباس.

وأضاف المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي تفقد عددا من مرافق المدينة وتحدث مع السكان المحليين، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول على متن مروحية، ثم قاد سيارة مر بها بعدة مناطق في المدينة، توقف فيها، وتحدث الرئيس الروسي في حي "نيفسكي" مع سكان المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم.

وأبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، الرئيس بالتفصيل عن التقدم المحرز في أعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها.

وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن "الحديث جرى، على وجه الخصوص، حول بناء مناطق سكنية صغيرة جديدة ومرافق اجتماعية وتعليمية وبنية تحتية للخدمات المجتمعية والمؤسسات الطبية".

وأضافت الخدمة الصحفية أن "رئيس الدولة تفقد أيضا الخط الساحلي في ماريوبول بمنطقة "نادي اليخوت"، ومبنى المسرح" ومناطق أخرى في المدينة.

كما عقد بوتين اجتماعا في "روستوف على الدون" بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة

يتبع....