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نائب أوروبي: البرلمان الأوروبي يتجاهل الحديث عن "الحرب بالوكالة" التي فرضت على أوروبا

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نائب أوروبي: البرلمان الأوروبي يتجاهل الحديث عن
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مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا
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صرح عضو البرلمان الأوروبي ميك وولاس بأن البرلمان الأوروبي يلتزم الصمت إزاء الحرب التي تجريها الولايات المتحدة وحلف الناتو.

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وكتب وولاس في صفحته على "تويتر": "إن دعاة الحرب في البرلمان الأوروبي غير مرتاحين لقول الحقيقة حول الحرب الغبية بالوكالة التي تجريها الولايات المتحدة وحلف الناتو. يريد البرلمان الأوروبي إسكات أي شخص لديه الجرأة لكشف جنون الضخ المستمر للأسلحة لأوكرانيا، والذي يؤدي إلى مقتل العديد من الأوكرانيين".

وأعلن وولس، سابقا، أن وجود حلف الناتو يعرقل إحلال السلام والاستقرار، داعيا لوقف الحرب بالوكالة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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