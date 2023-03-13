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برلماني أوروبي يطالب رئيس الوزراء البريطاني ونظيره الأسترالي وقف دعم كييف

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برلماني أوروبي يطالب رئيس الوزراء البريطاني ونظيره الأسترالي وقف دعم كييف
Globallookpress Sven Hoppe
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طالب عضو البرلمان الأوروبي، ميك ووليس، رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ونظيره البريطاني ريشي سوناك، بوقف دعم أوكرانيا بعد حديثهما عن الأمن العالمي.

وقال البرلماني: "هذا رائع. إذن، كلاكما ملتزم بالسلام؟ لا مزيد من الدعم لحرب الولايات المتحدة و"الناتو" بالوكالة في أوكرانيا؟ لا مزيد من الدعم لحرب الولايات المتحدة ضد الصين؟ وبالتأكيد ستسهمون في دعم حرية الصحافة وإطلاق سراح جوليان أسانج؟".

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ونشر ألبانيز تغريدة تحدث فيها عن رؤيتهم المشتركة مع رئيس الوزراء البريطاني لتحقيق عالم آمن ومستقر.

وأرسلت موسكو مذكرة إلى دول "الناتو" الربيع الماضي بسبب إمداد نظام كييف بالسلاح.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على معدات عسكرية للقوات الأوكرانية ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي

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