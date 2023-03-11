أكد الصحفي ستيفن برين، في مقال لصحيفة "آسيا تايمز" أن كييف قد تحاول شن هجوم على شبه جزيرة القرم الروسية بدعم من الولايات المتحدة، مما قد يتسبب بكارثة لأوروبا.

وقال برين: "هجوم الربيع، الذي تستعد له أوكرانيا بجدية، ربما تم التخطيط له في البنتاغون، وليس في كييف".

ولفت الانتباه إلى تهديدات كييف المتكررة بـ"الاستيلاء على شبه الجزيرة". مؤكدا أن واشنطن تزود كييف بكمية هائلة من المعدات العسكرية لهذا الغرض.

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وتابع: "لا يزال عدد السفن الأمريكية الموجودة حاليا في المحيط أو التي تصل إلى موانئ أخرى غير معروف. ولكن من المعروف أن "الناتو" يستعد لإعادة نشرها بمجرد بدء الهجوم الأوكراني".

ولم يستبعد الصحفي أن يقوم البيت الأبيض بتزويد نظام كييف بالطائرات للقيام بعمليات في شبه جزيرة القرم.

وأكد أنه من المتوقع أن تحمل الطائرات الأمريكية شارات أوكرانية وأن يقودها طيارون أمريكيون أو تابعين لحلف "الناتو".

وشدد على أنه إذا صحت هذه التوقعات بشأن العملية المشتركة للولايات المتحدة وأوكرانيا، فإن أوروبا على وشك الوقوع في كارثة كبيرة.

المصدر: نوفوستي