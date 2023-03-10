مكتب زيلينسكي يتوعد بـ"موسم ساخن جدا" في القرم

قال ميخائيل بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني إن الموسم المقبل في القرم سيكون ساخنا، وذلك استمرارا لتهديد نظام كييف روسيا التي تحذّر من أن أي اعتداء على القرم، سيعني انتحار المعتدي.

وأضاف أن أوكرانيا ستوضح أنها "تحتاج إلى التعامل معها باحترام وخوف شديدين".

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وفي وقت سابق، شدد الكرملين على أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا وأن المطالبات بالأراضي الروسية ستتلقى ردا مناسبا.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا على أن قضية شبه جزيرة القرم محسومة بالنسبة لروسيا، وأن استفتاء انضمام القرم لروسيا أُجري وفقا للقانون الدولي.

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في مارس 2014، حيث صوت غالبية السكان لصالح الانضمام لروسيا.

المصدر: RT