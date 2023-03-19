ألمانيا تكشف عن موقفها في حال زار بوتين أراضيها عقب إصدار "الجنايات الدولية" مذكرة "اعتقال" بحقه!

تعهد وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال قرر زيارة ألمانيا، امتثالا لقرار محكمة الجنايات الدولية.

وأفادت صحيفة Die Zeit، نقلا عن بوشمان قوله: "أتوقع أن تتواصل محكمة الجنايات الدولية بالإنتربول، والدول الأعضاء فيه وتطلب منهم الامتثال لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس الروسي، وإذا حصل هذا ستضطر ألمانيا لاعتقال بوتين وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية، إن قرر دخول أراضينا"، مشيرا إلى خضوع ألمانيا لاختصاص محكمة الجنايات الدولية.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

المصدر: نوفوستي