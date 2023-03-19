الكرملين يوضح مسار العلاقات الروسية الألمانية عقب البيان الألماني حول "اعتقال" الرئيس بوتين

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا ستنطلق من مصالحها الخاصة، في تعاملاتها مع ألمانيا.

جاء ذلك ردا على طلب وكالة "نوفوستي"، منه التعليق على مصير العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وألمانيا، عقب صدور تصريحات تفيد بنية برلين الامتثال لقرارات محكمة الجنايات الدولية.

وأفاد بيسكوف، بأن روسيا لا تعترف بتصريحات وزير العدل الألماني، حول "اعتقال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتعتبرها لاغية وباطلة، كما أنها لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وتعتبر قراراتها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

وتعهد وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، اليوم الأحد، "باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال قرر زيارة ألمانيا، امتثالا لقرار محكمة الجنايات الدولية".

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.

وفي ذات السياق، قال السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيتشايف، اليوم الأحد، إن موقف الحكومة الألمانية بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية، بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مثير للقلق ومؤشر على رغبة الغرب في رفع وتيرة التصعيد ضد روسيا.

وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، تعليماته بإجراء تقييم قانوني، لتصريحات وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، حول "اعتقال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي