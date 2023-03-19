 
مباشر

الكرملين يعلق على نية ألمانيا "اعتقال" الرئيس بوتين في حال زارها

أخبار العالم

الكرملين يعلق على نية ألمانيا
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uyiv

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تعترف بتصريحات وزير العدل الألماني، حول "اعتقال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتعتبرها لاغية وباطلة.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، الذي تعهد "باعتقال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال قرر زيارة ألمانيا، امتثالا لقرار محكمة الجنايات الدولية".

وقال بيسكوف: "أنا قلت كل شيء، نحن نعتبر بيان وزير العدل الألماني لاغيا وباطلا، ولا نعترف بأية أعمال أو تصريحات تصدر من قبل ألمانيا".

وأفاد بيسكوف في وقت سابق، بأن روسيا لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واختصاصها، وتعتبر قراراتها لاغية وباطلة قانونيا".

وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، تعليماته بإجراء تقييم قانوني، لتصريحات وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، حول "اعتقال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو