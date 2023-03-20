"دعونا ننتظرالنتائج!".. بوريل يعلق على مذكرة "الاعتقال" بحق الرئيس بوتين

دعا مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لانتظار النتائج العملية لمذكرة "الاعتقال" التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعتبر بوريل أن مذكرة "الاعتقال" التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس بوتين، "عاملا مهما في تغيير قواعد اللعبة".

وأضاف بوريل معلقا على القرار: "إن قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال بوتين حدث مهم للغاية، وعامل مهم يغير قواعد اللعبة، أعلم أن السلطات الروسية ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية، ويقولون إن روسيا لم توقع على هذه المعاهدة، لذا دعونا ننتظر النتائج العملية".

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا".

وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في وقت سابق، بأن روسيا لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واختصاصها، وتعتبر قراراتها لاغية وباطلة قانونيا".

وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، تعليماته بإجراء تقييم قانوني، لتصريحات وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، حول "اعتقال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي